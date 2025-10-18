Avellino sconfitto dalla Juve Stabia, Biancolino: «In B ci può stare di perdere»

Dopo la sconfitta per 2-0 nel derby contro la Juve Stabia, il tecnico dell’Avellino Raffaele Biancolino ha analizzato la gara ai microfoni di Prima Tivvù, come riportato da tuttoavellino.it. Un risultato amaro per gli irpini, frutto – secondo l’allenatore – soprattutto di disattenzioni difensive.

«Un 2-0 arrivato su due errori, su due occasioni», ha commentato Biancolino. «Se analizziamo bene la partita sono stati nostri sbagli, il primo gol mi è sembrato di rivedere il secondo gol di Frosinone. Però le occasioni le abbiamo create e non siamo stati bravi a finalizzarle. Purtroppo la Serie B è così».

Nel secondo tempo l’Avellino ha cercato di cambiare approccio, ma senza successo: «Ci voleva maggiore qualità nell’ultimo passaggio. Sono stati bravi loro, nelle poche occasioni ci hanno colpito. Complimenti a loro. Abbiamo cercato di giocare uomo su uomo, sapevamo che era una squadra che ci avrebbe attaccato alto».

Spiegando la scelta del cambio Palmiero-Besaggio, il tecnico ha aggiunto: «Cercavo qualcosa in più, con Michele che si inseriva tra le linee, c’era l’idea di Palumbo, poi ho scelto diversamente».

Biancolino ha poi evitato toni troppo duri verso i suoi giocatori: «Ci può stare di perdere in Serie B, non ho parlato, chiaramente analizzeremo cosa non è andato e cercheremo di imparare dagli errori fatti».

Infine, un commento sull’accoglienza ricevuta allo stadio Romeo Menti di Castellammare: «Ovviamente me l’aspettavo, non era quello il problema, di giocare davanti a 7-8 mila tifosi, ma fa parte del gioco. Si esce con una sconfitta, fa parte del gioco e si va avanti».