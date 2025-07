Supercoppa 2025/26, Simonelli conferma: «Si giocherà in Arabia. Semifinali il 18 e 19 dicembre, finale il 22»

La Supercoppa Italiana 2025/2026 si disputerà ancora in Arabia Saudita. A confermarlo è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, al termine dell’assemblea dei club, annunciando anche le date ufficiali del torneo: semifinali il 18 e 19 dicembre, finale il 22.

«Le date della Supercoppa italiana sono 18-19 dicembre per le semifinali e il 22 per la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riyadh o a Gedda», ha dichiarato Simonelli. La scelta della città spetterà nuovamente agli organizzatori sauditi: «Considerando che in Arabia hanno due stagioni, immagino – ma la decisione spetta ai sauditi – che possa essere ancora Riyadh. Mi augurerei che sia Gedda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere: credo che ormai dovranno decidere il luogo».

Il presidente della Lega ha anche affrontato il tema delle sovrapposizioni con altri eventi sportivi, come accaduto per la finale di Coppa Italia 2024, giocata in contemporanea con gli Internazionali di tennis di Roma. «Le date purtroppo sono obbligate. Certe cose fanno parte del calendario internazionale, che non riusciamo a gestire in Italia. Ma del resto abbiamo tante difficoltà a gestire il nostro, quella è l’unica data in cui possiamo farla», ha ammesso Simonelli, che ha poi aperto a una novità: «Eventualmente prenderemo in considerazione di giocare la finale a Milano, dove il problema non si pone».