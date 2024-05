Sudtirol-Palermo, Diakité: «Per giocare qui devi avere i cogl***i, questa è una piazza calda e lo sappiamo»

Un Salim Diakité entusiasta quello intervenuto in mixed-zone dopo la gara vinta contro il Sudtirol.

«Sono contento, mi sono sbloccato con il primo gol in maglia rosanero. Sono felice. Tifosi? Noi aspettavamo questa partita. Quando non arrivano i risultati li capiamo i tifosi. Per giocare per il Palermo devi avere i coglioni, è una piazza calda e lo sappiamo. Noi cerchiamo sempre di dare tutto in campo, poi ci sono delle volte che riusciamo e altre volte le cose non vanno, l’importante è non mollare mai».