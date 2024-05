Sudtirol-Palermo 0-1. Gli highlights del match (VIDEO)

Nell’ultima giornata della regular season di Serie B il Palermo fa visita al Sudtirol al Druso per blindare il sesto posto in classifica e respingere i tentativi di sorpasso di Sampdoria e Brescia ed esce vittorioso per 0-1. I rosanero la sbloccano a metà ripresa con il primo gol in rosanero di Diakité che si fa trovare nel posto giusto su situazione di palla inattiva. La squadra di Mignani cerca anche il raddoppio e lo sfiora prima con Brunori e poi con lo stesso Diakité. ll Sudtirol resta in dieci ma sfiora il pareggio nel recupero. Alla fine il Palermo tiene duro e vince la prima partita della gestione Mignani che vale il sesto posto in classifica.

