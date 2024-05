Sudtirol-Palermo, Mignani: «Vittoria meritata. Playoff torneo a parte, vogliamo arrivare pronti»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in mixed-zone al termine del match vinto contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Il Palermo dei ragazzi, sono stati bravi. Le partite che sembrano facili contro squadre che non hanno nulla da chiedere sono le più difficili. Il merito va riconosciuto ai ragazzi che hanno lavorato bene. Abbiamo meritato di vincere. Ho fatto le scelte oggi per cercare di essere più prepositivi, i ragazzi sono stati bravi, non è facile preparare le partite in emergenza. Adesso ci godiamo questa vittoria sperando che ci dia entusiasmo per giocarci questa partita con la Samp. I playoff sono un campionato diverso, buttiamoci alle spalle tutto quello successo finora, inizia un altro torneo e dobbiamo arrivarci con tanta voglia di superare il primo turno vivendo la settimana con la testa giusta per arrivare prontissimi».