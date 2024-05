Sudtirol-Palermo 0-1. La fotogallery

Il Palermo mette al tappeto 0-1 il Sudtirol e ritrova la vittoria che mancava esattamente da due mesi (10 marzo) e conquista il sesto posto in classifica. Piazzamento che permetterà di giocare, contro la Sampdoria, la gara dei playoff dentro casa avendo due risultati su tre a disposizione (pareggio, vittoria) per accedere al turno successivo. Decisiva la rete di Diakitè siglata al 65′, che si è ritrovato la palla addosso dopo un calcio d’angolo a favore. È anche la prima vittoria per Mignani sulla panchina del Palermo.

