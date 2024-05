Sudtirol-Palermo, Valente: «Loro avevano paura di perdere, li abbiamo messi in difficoltà»

Il tecnico del Sudtirol, Federico Valente ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Nel primo tempo abbiamo avuto una forte intensità, li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo fatto dei cambi giochi che potevamo sfruttare meglio. Devo fare i complimenti alla squadra, dopo una stagione dura ha provato a rimontare ma non ci siamo riusciti. Se in quella occasione Daniele fa gol sul secondo palo esplode lo stadio. I ragazzi hanno fatto un buon lavoro. I ragazzi hanno avuto una grande intensità e ai ragazzi piaci quello che proponiamo in campo. Prestazione del Palermo? Ci aspettavamo questo Palermo, sapevamo che le ultime partite hanno fatto il 3-5-2 abbiamo pravo a metterli in difficoltà e ci siamo riusciti, avevano paura di perdere e si sentiva. Ha un buon gioco, ma dispiace aver preso un gol da fermo».