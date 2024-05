Ascoli retrocesso in C: disordini fuori dal Del Duca, lancio di bottiglie e petardi

Come riportato dall’Ansa si sono verificati disordini all’esterno dello stadio Del Duca ad Ascoli Piceno dopo la sconfitta della squadra di casa contro il Pisa che segna la retrocessione in serie C dei bianconeri.

Migliaia di tifosi si sono raccolti fuori dei cancelli davanti all’ingresso della tribuna e stanno lanciando bottiglie, oggetti vari, petardi verso l’interno del campo sportivo, urlando slogan contro la squadra, la dirigenza dell’Ascoli e il patron Massimo Pulcinelli. Nella zona cuscinetto ci sono agenti antisommossa.