Catanzaro-Sampdoria, Vivarini: «Ai playoff dobbiamo ritrovare le motivazioni»

Il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro la Sampdoria.

«Stasera mi interessava la prestazione, meno il risultato, e devo dire che c’è stata. Abbiamo fatto una grande partita, risultando attenti, tonici e mettendoci dentro la nostra consueta qualità. Ho cambiato tantissimo ma i nostri principi si sono comunque visti, questo vuol dire che anche chi ha giocato meno si è inserito alla perfezione nei meccanismi che abbiamo sviluppato durante la stagione. Certamente abbiamo fatto due regali in occasione delle ultime due reti della Sampdoria con troppa leggerezza e superficialità in alcune giocate, ma da lunedì ci tufferemo totalmente nei playoff. con maggiore attenzione ed energia. Sono felice per i ragazzi per il percorso fatto, hanno dato tutto per far si che costruissimo quanto fatto. Oggi è mancata la motivazione perché non ci giocavamo nulla per questo, al di là del risultato, va fatto un plauso ai ragazzi per la prova che hanno fornito. Sabato le motivazioni ci saranno eccome, quindi vedremo tutt’altra partita e atteggiamento».

«Sala oggi si è dimostrato un gran portiere sia tra i pali che nel far giocare la squadra. Miranda stasera ha dimostrato grande fisicità e sicurezza nel palleggio, Oliveri sta avendo continuità perché ha gamba, tecnica e tutto per far bene. Stoppa è stato veramente sgusciante sulla sua zona di campo, penso abbia fatto una partita importante. Donnarumma ha fatto il suo, non possiamo pensare che in questo momento abbia la lucidità fisica necessaria per poter impattare in maniera diversa, gli serve continuità e speriamo che i minuti di questa sera possano tornargli utili. Il Brescia è forte, così come tutte quelle che sono arrivate ai playoff. Hanno un ottimo allenatore, ma procediamo con calma: in settimana la prepareremo al meglio, i presupposti per fare bene ci sono tutti».