Serie B, prossimo avversario Palermo: gli highlights di Catanzaro-Sampdoria 1-3 (VIDEO)

Il Palermo ha chiuso al sesto posto il campionato di serie B e sarà impegnato al primo turno contro la Sampdoria finita settima nonostante la vittoria per 3-1 sul campo del Catanzaro.

La Sampdoria chiude il campionato con una vittoria importante contro il Catanzaro, marcata dalla tripletta di Borini, che segna sia su rigore che su azione. Tuttavia, il tentativo di superare il Palermo nella classifica non va a buon fine, in quanto i rosanero vincono la loro partita contro il Sudtirol. La Sampdoria si trova così ad affrontare i play-off in trasferta, nonostante le numerose opportunità create e sprecate durante la partita, evidenziando una netta superiorità in termini di occasioni da gol.

Il Catanzaro, dal canto suo, ha mostrato momenti di brillantezza, specialmente con il gol di Oliveri che ha temporaneamente pareggiato il punteggio. Nonostante il risultato negativo, il Catanzaro ha dimostrato spirito combattivo e la capacità di mettere in difficoltà la Sampdoria in alcune fasi del gioco.

Il match è stato anche condizionato da decisioni arbitrali discutibili e da un uso del VAR che non ha soddisfatto completamente le squadre, con un gol annullato a De Luca che ha suscitato particolare controversia. Guardando avanti, la Sampdoria si prepara per i play-off, consapevole di aver concluso il campionato su una nota positiva in termini di prestazioni, nonostante la posizione in classifica non rifletta completamente i loro sforzi a causa della penalizzazione subita. La frase “the best is yet to come” sottolinea una mentalità ottimista e la speranza di risultati migliori nei play-off.

Di seguito gli highlights del match in questione: