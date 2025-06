Stadio Barbera, Schifani: «Concessione strategica. La Regione al fianco di chi costruisce la Sicilia del futuro»

Il presidente della Regione Siciliana interviene sull’accordo tra Comune di Palermo e Palermo F.C.: «Collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Euro 2032 prospettiva concreta»

Dopo la firma dell’intesa tra Comune di Palermo e Palermo Football Club per la proroga della concessione dello stadio Renzo Barbera, arriva il plauso del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che sottolinea il valore strategico dell’accordo per il futuro dell’impianto e per lo sviluppo del territorio.

«Esprimo grande soddisfazione per l’intesa siglata oggi tra il Comune e il Palermo Football Club per la proroga della concessione dello stadio Renzo Barbera. È un passo concreto e strategico che guarda al futuro dell’impianto, rilanciandolo come luogo centrale per lo sport, la città e l’intera comunità siciliana. La prospettiva di una nuova concessione pluridecennale e di un progetto di riqualificazione conferma quanto la collaborazione tra istituzioni e soggetti privati possa generare valore».

Comune e Palermo F.C.: intesa firmata per la proroga della concessione del “Barbera”

Schifani ha poi voluto evidenziare il lavoro sinergico portato avanti dalle istituzioni locali e dal club rosanero:

«Plaudo all’impegno del sindaco Lagalla, degli assessori comunali, del Consiglio comunale e dei vertici della società rosanero – aggiunge –. La Regione Siciliana guarda con favore a iniziative come questa, capaci di coniugare sport, sviluppo urbano e prospettive internazionali come la candidatura a Euro 2032. Siamo al fianco di chi lavora con serietà e visione per costruire una Sicilia più moderna e competitiva».

L’accordo prevede la possibilità di una nuova concessione fino a 99 anni, condizionata alla presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica da parte del club, e rappresenta un passo importante in vista della candidatura di Palermo come città ospitante per Euro 2032.