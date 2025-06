Comune e Palermo F.C.: intesa firmata per la proroga della concessione del “Barbera”

Oggi, nella sede di Villa Niscemi, alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, degli assessori al Patrimonio Brigida Alaimo e allo Sport Alessandro Anello, e del presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, il Comune di Palermo e la società Palermo F.C. hanno sottoscritto l’intesa per la proroga dell’attuale atto di concessione dello stadio Renzo Barbera.

Presenti per l’occasione anche il presidente del club rosanero Dario Mirri, l’amministratore delegato Giovanni Gardini, l’amministratore delegato di City Football Group Ferran Soriano e il consigliere d’amministrazione di City Football Group e Palermo F.C. Alberto Galassi. L’accordo prevede la facoltà di stipulare una nuova convenzione fino a 99 anni, previa presentazione e approvazione da parte del Comune di un progetto di fattibilità tecnico ed economico.

«Oggi compiamo un altro passo decisivo che proietta nel futuro lo stadio “Barbera” – ha dichiarato il sindaco Lagalla –. Un passaggio reso possibile dalla sinergica collaborazione che in questi anni si è instaurata e rafforzata tra il Comune e la Palermo F.C., come conferma l’incontro di oggi al quale hanno partecipato anche i vertici della società rosanero e della casa madre da Manchester, che ringrazio per la disponibilità e per l’impegno dimostrato. L’obiettivo comune è quello di arrivare nei prossimi mesi alla stipula di una nuova concessione pluridecennale dell’impianto per restituire alla città e ai tifosi del Palermo uno stadio più moderno e confortevole, nel tentativo di puntare alla candidatura di “Euro 2032″».

Il sindaco ha ricordato che la proroga è un passaggio strategico e necessario per permettere la prosecuzione degli attuali lavori di adeguamento e l’acquisizione del progetto alla base della futura concessione. L’amministrazione sta già investendo 3 milioni di euro di risorse proprie, anche grazie alla collaborazione con la Palermo F.C. e con il supporto del City Football Group.

«Rivolgo il mio ringraziamento – ha aggiunto Lagalla – agli assessori Alaimo e Anello e ai loro uffici, all’ufficio di Gabinetto del Comune e al consulente legale Lucio Geraci che con grande impegno hanno lavorato e continueranno a farlo insieme alla dirigenza, ai tecnici e ai legali della Palermo F.C.»

Soddisfazione anche da parte dell’amministratore delegato del club rosanero, Giovanni Gardini, che ha sottolineato il valore simbolico e strategico dell’intesa:

«Quello di oggi è un passaggio che, al di là dei suoi effetti concreti nell’immediato, ha anche un enorme valore simbolico per le istituzioni, il club e tutta la città. Perché è la prova che da tutte le parti c’è la volontà di elevare la statura di questa meravigliosa città attraverso interventi strutturali capaci di proiettare un’intera comunità su livelli di eccellenza, al passo con la modernità. Sempre nell’ottica di fornire ai cittadini – non solo ai tifosi – i servizi funzionali ed efficienti che meritano».

Gardini ha confermato che il club è già al lavoro per presentare il progetto richiesto dal Comune:

«Siamo già a lavoro per presentare nel più breve tempo possibile un documento di fattibilità che fotografi un’idea di stadio moderno, sostenibile, accogliente e integrato nell’identità del tessuto urbano. Il nuovo “Barbera” sarà tutto questo e molto di più. E facendo squadra anche fuori dal campo, come dimostrato nelle interlocuzioni di questi anni con il Comune di Palermo, siamo sicuri di arrivarci tutti insieme».