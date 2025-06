Sirigu: «Il mio sogno? Riportare il Palermo in Serie A. Ma nel cuore ho anche il Cagliari»

Salvatore Sirigu, ospite nella trasmissione Calciomercato – L’Originale in onda su Sky Sport, ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera, soffermandosi sulle esperienze all’estero e sulle possibili scelte in vista del futuro.

Portiere di lungo corso, originario di Siniscola, Sirigu ha militato nei più prestigiosi campionati europei, collezionando titoli e portando con sé un bagaglio umano e sportivo di assoluto valore. Intervistato nel talk condotto da Gianluca Di Marzio, ha così raccontato:

«Certamente l’andare all’estero ti dà qualcosa in più, ti dà consapevolezza ma anche esperienza. Inoltre conosci metodi di allenamento diversi e una grande ricchezza».

Ma lo sguardo dell’estremo difensore, oggi 37enne, è rivolto al domani. Un futuro che potrebbe nuovamente intrecciarsi con le radici, con due sogni nel cassetto: Palermo e Cagliari.

«Ho un sogno che è quello di riportare il Palermo in Serie A, la squadra con cui sono partito. A questo punto della carriera vorrei qualcosa di stimolante e cercare una conclusione degna. Oltre a questo c’è il sogno Cagliari, inutile nasconderlo. Per me la Sardegna vuol dire tutto, ho la mia famiglia e i miei amici qua».