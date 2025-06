Galliani tra cessione Monza e futuro in Serie B: «Bianco ha ottime referenze, vogliamo risalire subito»

Intervistato dal Corriere della Sera, Adriano Galliani ha affrontato il delicato momento del Monza tra le ipotesi di cessione societaria, il recente ritorno in Serie B e la nuova guida tecnica affidata a Paolo Bianco.

Cessione: trattative sì, ma nessun accordo firmato

Galliani ha confermato che sono in corso colloqui per una possibile cessione del Monza, ma ha precisato che si è ancora lontani da un’intesa formale: «Ci sono trattative in corso ma non c’è nulla di definito. Non solo non siamo arrivati al closing, ma neanche al signing».

Nonostante le voci sull’uscita di scena della famiglia Berlusconi, l’amministratore delegato ha voluto sottolineare l’impegno di Fininvest: «Non ci ha mai fatto mancare le risorse: ha speso 35 milioni in investimenti fra il centro sportivo e il campo che è stato votato come il più bello della Serie A».

Paolo Bianco alla guida: «Ha buone referenze»

Sul nuovo tecnico, Galliani si è detto fiducioso: «Gode di buone referenze, essendo stato il vice di Allegri alla Juve».

La scelta del club punta a un ritorno immediato nella massima serie: «Faremo una squadra per ritornare subito in A», ha dichiarato.

Sulla Lega B: «Spero di restarci solo un anno»

Infine, Galliani ha condiviso un aneddoto emblematico: «Un mese fa ero nella sede di via Rosellini e dopo aver schiacciato il pulsante del quarto piano, mi sono ritrovato al secondo, quello della Serie B. Ho lanciato un urlo».

Una battuta amara che riflette il rammarico per la retrocessione ma anche la determinazione: «Speriamo di restarci solo un anno».