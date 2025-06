Palermo sogna Euro 2032: «Il nuovo Barbera sarà lo stadio del terzo millennio»

L’accordo raggiunto tra il Comune di Palermo e la società Palermo F.C. sulla proroga della concessione dello stadio Renzo Barbera rappresenta un passo cruciale verso la modernizzazione dell’impianto e la sua candidatura a ospitare gli Europei di calcio del 2032. A sottolinearne l’importanza è l’assessore al Turismo e Sport, Alessandro Anello, che ha commentato con parole cariche di fiducia e visione:

«L’accordo sottoscritto fra il Comune e la società “Palermo F.C.” sulla proroga della concessione dello stadio Renzo Barbera è un passaggio determinante per dare alla città e ai tifosi rosanero uno impianto del terzo millennio».

Secondo Anello, si tratta di una tappa strategica anche in chiave europea: «Un buon auspicio per candidare Palermo a ospitare le partite dei campionati europei di calcio del 2032, obiettivo ambizioso sia in termini di prestigio sportivo, sia di sviluppo economico e turistico».

Infine, l’assessore ha garantito il massimo impegno da parte delle istituzioni cittadine: «Sono certo che, come avvenuto finora, ancora di più d’ora in avanti faremo la nostra parte con senso di responsabilità per arrivare al traguardo in tempi rapidi».