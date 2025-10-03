Spezia-Palermo: rosanero arrivati in Liguria (VIDEO)

Manca ormai poco al big match tra Spezia e Palermo, in programma per domani alle ore 17:15 allo Stadio Alberto Picco. Come si apprende dal video e le immagini pubblicate dal club sui propri profili social, i rosanero sono appena arrivati in Liguria.

“𝘿𝙞𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝙫𝙞𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤 📖 ✈️ Verso #SpeziaPalermo 🔜”. Questa la nota del club, accompagnato dai video della squadra all’arrivo all’aereporto. La formazione di mister Inzaghi si prepara dunque all’importante sfida di domani, determinata a portare a casa i tre punti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)