Reggiana, Dionigi presenta la trasferta di Cesena: «Affrontiamo una squadra forte, Magnani dopo la sosta sarà a pieno regime»

In vista del derby tra Cesena e Reggiana, in programma per domani alle ore 19:30, ha presentato il match nella solita conferenza stampa pre-gara il tecnico dei granata Davide Dionigi, parlando anche delle condizioni dell’ex rosa Giangiacomo Magnani.

«Bisogna saper centellinare le energie fisiche per essere pronti atleticamente. Dal punto di vista mentale invece arriviamo bene a questa sfida dopo la prestazione con lo Spezia che ci ha fatto ritrovare una Reggiana che corre, gioca e soffre. Con la testa ci siamo, ora dobbiamo gestire al meglio le forze in questo ciclo ravvicinato», ha dichiarato il tecnico degli emiliani.

Dionigi ha poi parlato delle condizioni fisiche dell’ex rosa Giangiacomo Magnani: «È recuperato, valuteremo se far partire dall’inizio o meno, ma dopo la sosta sarà a pieno regime»

Infine uno sguardo agli avversari: «Qualche battuta d’arresto ci sta, ma parliamo di una squadra forte, ben costruita e con un bravo allenatore che è anche un amico. C’è il giusto mix di giovani ed esperti e merita la classifica che ha Sarà una partita speciale perché sappiamo quanto i tifosi ci tengano e dovremo ripetere la compattezza difensiva e l’atteggiamento avuti contro lo Spezia o nei derby dello scorso anno. Affrontiamo una squadra aggressiva, con giocatori di gamba e brava nelle ripartenze, ma sa anche difendersi bene. Dovremo essere bravi a metterla in difficoltà»