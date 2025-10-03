Juve Stabia, Abate presenta la trasferta di Carrara: «È una gara insidiosa ma vogliamo i tre punti»

In vista della trasferta in casa della Carrarese, in programma per domenica pomeriggio alle ore 15:00, è intervenuto nella conferenza stampa pre-match l’allenatore della Juve Stabia Ignazio Abate.

«Andiamo a Carrara con qualche defezione, è la terza gara in una settimana e dovremmo essere molto bravi ad approcciare bene la partita. Affrontiamo una squadra molto solida, forte sugli esterni che è prima per cross effettuati, dobbiamo essere bravi nella gestione della palla. Candellone puntiamo a recuperarlo per il derby, mentre Gabrielloni deve riposare e poi cercheremo di recuperarlo velocemente. Dobbiamo mettere in campo le nostre armi e cercare di portare punti a casa», ha dichiarato il tecnico dei campani.

Abate ha poi espresso il suo parere sul prossimo avversario della sua squadra: «La Carrarese è una squadra molto forte in fase difensiva che riesce ad alternare le fasi di pressione, dobbiamo essere più bravi a difendere le palle esterne visto che abbiamo concesso molto. Abbiamo due piani gara su come difendere che secondo me farà la differenza, abbiamo Pierobon e Varnier che oggi hanno lavorato a parte e domani proveremo varie soluzioni»