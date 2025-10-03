Carrarese, Calabro: «La Juve Stabia ha tutte le carte in regola per essere protagonisti anche quest’anno»

È in programma per domenica alle ore 15:00 il match tra Carrarese e Juve Stabia, valido per la settima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. In vista dell’incontro, è intervenuto nella conferenza stampa pre-match il tecnico dei toscani Antonio Calabro.

«La Juve Stabia è reduce da una stagione importante, e nonostante abbiano perso un ottimo allenatore come Guido Pagliuca e un attaccante di qualità come Andrea Adorante, hanno mostrato intelligenza e progettualità sostituendoli con Mister Abate e Alessandro Gabrielloni: il primo, un mister di prospettiva, mentre il secondo è un attaccante di grande esperienza, sono innesti in grado di non far rimpiangere le pedine perse in estate. I campani hanno già dimostrato di essere una squadra veloce, rapida nelle transizioni, con grandi qualità nei ribaltamenti di fronte, e di essere in possesso di un forte spirito identitario che porta, i giocatori in campo, ad assumere un grande atteggiamento, mostrando sempre la voglia di non mollare mai. Infatti, hanno tutte le carte in regola per essere nuovamente protagonisti anche di quest’annata di Serie B» ha dichiarato l’allenatore dei gialloblù.

Calabro ha poi aggiunto: «Vogliamo assolutamente tornare a vincere una partita in casa, l’anno scorso questo stadio ci ha aiutato nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza, diventando a tutti gli effetti il nostro fortino, infatti, sono dispiaciuto che ancora non sia arrivata una vittoria casalinga. La partita di domenica è certamente importante anche nell’ottica di dare seguito agli ottimi pareggi di Empoli e contro il Modena, continuando a racimolare punti, possibilmente tornando a regalare una vera e propria gioia ai nostri tifosi»

Infine uno sguardo alla sua squadra: «Vedo miglioramenti costanti da parte della squadra, anche dei nuovi arrivati che gradualmente stanno capendo i nostri consolidati meccanismi tattici. Infatti, sono convinto che portando pazienza e lavorando duramente, anche i giovani del gruppo possano aiutarci a compiere un ulteriore step di crescita»