Catanzaro, Aquilani: «Il Monza è tra le rose più forti del campionato»

Alla vigilia del match tra Monza e Catanzaro, valevole per la settima giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, è intervenuto nella conferenza stampa pre-match il tecnico dei giallorossi Alberto Aquilani.

«La partita con la Sampdoria? Di quella gara mi porto dentro tante cose buone soprattutto il fatto di uscire dal campo con il rammarico mio e dei ragazzi di non aver vinto dopo una prestazione del genere. Questa sensazione di meritare di più è lo spunto che ci spinge a guardare oltre. Rimpianti non ne esistono quando sai di aver dato tutto. Le cose appariranno migliori agli occhi di tutti quando saranno legate a una vittoria: è inevitabile. La vittoria genera una percezione diversa di ogni aspetto, anche a livello inconscio nei ragazzi. Ci tengono a mettere il primo sigillo dopo tanta strada percorsa dal ritiro sino ad oggi» ha dichiarato il mister dei calabresi.

Aquilani ha poi parlato del Monza, prossimo avversario della sua squadra: «Sicuramente hanno mantenuto elementi che negli anni addietro hanno ottenuto risultati importanti in Serie A. Questo li accredita tra le rose più forti del campionato. Però la B si alimenta con parametri diversi, cui bisogna adattarsi velocemente. In breve tempo può andare bene o meno, dipende anche dall’abito che vuoi indossare. Affrontiamo una squadra forte, che ci terrà a voler raggiungere quanto prima le posizioni di alta classifica. Noi però siamo consapevoli della nostra identità, vogliamo certificare e valorizzare il percorso che stiamo facendo»

Infine un pensiero per i tifosi: «Ci siamo sempre sentiti di giocare in casa con loro, che sono l’anima che ci spinge. Domani ancora di più speriamo di andare a condividere con loro un abbraccio liberatorio a fine partita»