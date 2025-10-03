Padova, Andreoletti: «In Serie B ogni weekend riserva risultati imprevedibili, il Bari non resterà a lungo nei bassifondi»

Alla vigilia del match tra Bari e Padova, in programma per domani pomeriggio al “San Nicola”, ha presentato il match nella conferenza stampa pre-partita il tecnico devi veneti Matteo Andreoletti.

«Dobbiamo restare fedeli alla nostra filosofia. In Serie B ogni weekend riserva risultati imprevedibili. Il Bari non resterà a lungo nei bassifondi: ha qualità e giocatori che possono accendersi in un attimo. Se affrontiamo la partita con leggerezza, finiamo in un campo minato. Loro possono vincere anche senza brillare, noi no: dobbiamo sempre dare il massimo, essere figli della prestazione. Per stare in questa categoria dobbiamo essere noi stessi: umiltà, coraggio, intensità e spirito di sacrificio. Con questi quattro ingredienti possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Sono convinto che i ragazzi ripeteranno l’atteggiamento delle ultime partite», ha dichiarato l’allenatore dei biancorossi.

Andreoletti ha poi aggiunto: «Abbiamo avuto un giorno di recupero in più rispetto all’Avellino. Rispetto a una settimana tipo abbiamo lavorato molto in video, ma la squadra ha la maturità per preparare una gara in poche ore. Stiamo bene e abbiamo più opzioni tra cui scegliere. Ragiono sempre sui 16 giocatori, non solo sull’undici titolare. Crisetig ci dà equilibrio, Harder più dinamismo. Ho ancora tre o quattro dubbi, ma mi piace che i ragazzi mi mettano in difficoltà. Con i cinque cambi chi entra può essere decisivo quanto chi parte dall’inizio»

E su cosa servirà per fare un buon match non ha dubbi: «Dovremo tenere alto il ritmo, consapevoli che ci saranno momenti di sofferenza. In certi frangenti potevo gestire meglio, ma sono felice del percorso che stiamo facendo. I progressi arrivano anche dai momenti difficili. I gol subiti con l’Avellino? Abbiamo sbagliato di reparto, dobbiamo crescere molto. Lavoriamo tanto su questi dettagli e mi auguro di vedere miglioramenti già da domani. Vedo una squadra con la stessa mentalità dell’anno scorso, che non molla mai».