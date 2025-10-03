Empoli, Pagliuca: «La Squalifica? Mi lascio trasportare dall’emotività del match. Con il Sudtirol partita difficile»

In vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà l’Empoli impegnata nella trasferta di Bolzano contro il Sudtirol, ha parlato nella conferenza stampa pre-partita il tecnico dei toscani Guido Pagliuca.

«Alla prestazione si guarda sempre perché il focus è quello. Migliorando la prestazione, arrivano anche i risultati. Siamo una squadra in costruzione, siamo tutti nuovi. Abbiamo iniziato un percorso: con la Carrarese abbiamo perso due punti nel finale, ma sta a noi portare gli episodi dalla nostra parte. Da dove dobbiamo ripartire? Dalla continuità, da un approccio e un’identità più marcate. Nelle ultime due partite abbiamo enfatizzato il duello, e domenica ci aspetta una gara che vogliamo vincere» ha dichiarato il mister degli azzurri.

Pagliuca si è poi espresso sulle condizioni della squadra: «Fisicamente stiamo crescendo. I ragazzi lavorano con dedizione e armonia, hanno molte ambizioni. Vengono prima al campo, sono consci dei piccoli passi che stiamo facendo. Vedo crescita, ed è la cosa più importante. I ragazzi della Maratona ci hanno aiutato, lo abbiamo sentito. Ci stanno capendo e sono consapevoli della situazione»

Infine uno sguardo al prossimo avversario:« Il Südtirol è una squadra costruita bene, che viene a prenderti alta e non ti lascia respirare. Hanno gioco verticale e solidità d’ambiente. Sarà una gara molto difficile. La squalifica? È una situazione che mi porta a essere trasportato dall’emotività della partita. Ci sarà Nazareno Tarantino al mio posto, lavoriamo insieme. Sicuramente la partita è difficile e molto importante»