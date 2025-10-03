Athletic Palermo, Perinetti: «Il nostro percorso alternativo, non siamo in competizione con il Palermo»

Intervistato ai microfoni di TMW Radio, nel corso dell’appuntamento serale con la trasmissione “A Tuttaa C”, ha lasciato alcune dichiarazioni il DS dell’Athletic Palermo, ed ex direttore sportivo del Palermo FC, Giorgio Perinetti. Nel corso dell’intervista il DS ha espresso il proprio parere sul Var e sul campionato di Serie C, parlando poi di cosa lo ha spinto a scegliere i nerorosa.

«Var? Lo ritengo un male necessario e non la panacea di tutti i mali. Detto questo, è sicuramente un’innovazione intelligente che sta dando interessanti spunti. Il protocollo, sulle esperienze di quest’anno, potrà essere rivisto, perché già abbiamo visto qualche strumentalizzazione di questa possibilità, qualche furbizia intelligente. In generale, sicuramente dà la possibilità alle squadre di Lega Pro di avere delle opportunità quando si sentono trascurate dall’interpretazione arbitrale»

Perinetti ha poi espresso un parere sulle squadre del sud nel girone C di Serie C: «Benevento, Salernitana e Catania sono squadre ben costruite e molto forti, che poi si confrontano con Avellino, Foggia e altre che certamente hanno molto da dire. Però queste sono le più accreditate. È un campionato tutto da seguire».

Poi uno sguardo alla sua esperienza con l’Athletic Palermo, : «Sono contento di questo impegno, che mi permette di coltivare la passione e di contribuire, in minima parte, a trasferire le mie esperienze a giovani che hanno voglia di affermarsi in un percorso alternativo a quello di club più grandi – non in competizione con il Palermo – ma comunque un percorso di formazione per un possibile arrivo a scenari migliori».