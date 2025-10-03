Serie C Girone B: un gol a testa per Livorno e Pianese, pari tra Rimini e Arezzo. I risultati parziali
Primo tempo vibrante a Piancastagnaio. Il Livorno passa in vantaggio al 34’ con Cioffi, bravo a finalizzare e a portare avanti gli amaranto. Sembra il gol che indirizza la frazione, ma in pieno recupero la Pianese trova la risposta: al 45’+3’ Bellini firma l’1-1, mandando le squadre negli spogliatoi in equilibrio. A Rimini invece regna l’equilibrio: il match con l’Arezzo resta bloccato sullo 0-0 dopo una prima parte senza particolari sussulti.
Ecco i parziali:
Pianese-Livorno 1-1
Rimini-Arezzo 0-0