Serie C Girone B: un gol a testa per Livorno e Pianese, pari tra Rimini e Arezzo. I risultati parziali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

Primo tempo vibrante a Piancastagnaio. Il Livorno passa in vantaggio al 34’ con Cioffi, bravo a finalizzare e a portare avanti gli amaranto. Sembra il gol che indirizza la frazione, ma in pieno recupero la Pianese trova la risposta: al 45’+3’ Bellini firma l’1-1, mandando le squadre negli spogliatoi in equilibrio. A Rimini invece regna l’equilibrio: il match con l’Arezzo resta bloccato sullo 0-0 dopo una prima parte senza particolari sussulti.

Ecco i parziali:

Pianese-Livorno 1-1
Rimini-Arezzo 0-0

Ultimissime

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Verona e Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

Serie C Girone C: Latina e Benevento, equilibrio a reti bianche dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

Serie C Girone B: un gol a testa per Livorno e Pianese, pari tra Rimini e Arezzo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

Athletic Palermo, Perinetti: «Il nostro percorso alternativo, non siamo in competizione con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

Spezia-Palermo: rosanero arrivati in Liguria (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025