Spezia-Palermo, i convocati rosanero

Il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati del Palermo in vista della sfida di domani al “Picco” contro lo Spezia.

Sono 21 i calciatori a disposizione, con le assenze già annunciate di Ceccaroni (squalificato) e di Ranocchia e Bardi (infortunati). Confermati in attacco Pohjanpalo, Brunori, Le Douaron e il giovane Corona.

L’elenco completo dei convocati

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

66 Joronen

72 Veroli

77 Pizzuto

Il Palermo è atteso a una prova di maturità sul campo ligure per confermare l’imbattibilità e la solidità difensiva mostrate in questo avvio di campionato.