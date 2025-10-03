Spezia-Palermo, i convocati rosanero
Il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati del Palermo in vista della sfida di domani al “Picco” contro lo Spezia.
Sono 21 i calciatori a disposizione, con le assenze già annunciate di Ceccaroni (squalificato) e di Ranocchia e Bardi (infortunati). Confermati in attacco Pohjanpalo, Brunori, Le Douaron e il giovane Corona.
L’elenco completo dei convocati
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
66 Joronen
72 Veroli
77 Pizzuto
Il Palermo è atteso a una prova di maturità sul campo ligure per confermare l’imbattibilità e la solidità difensiva mostrate in questo avvio di campionato.