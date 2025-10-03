Serie B, Cesena-Reggiana in chiaro su DAZN nella 7ª giornata

Anche per la 7ª giornata di Serie B, DAZN ha scelto quale sarà il match trasmesso gratuitamente in modalità free. L’emittente ha comunicato che la partita visibile a tutti sarà il derby emiliano tra Cesena e Reggiana, in programma all’Orogel Stadium.

La sfida aprirà il turno e potrà essere seguita senza abbonamento, come accade in ogni giornata del campionato cadetto, con un incontro selezionato e offerto in chiaro.

Una scelta che punta a valorizzare una delle partite più attese e sentite del fine settimana di Serie B, con due piazze calde e tifoserie pronte a colorare lo stadio e a sostenere le proprie squadre.