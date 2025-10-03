Mignani: «Cesena non imbattibile, ma domani col derby possiamo ripartire»

Dopo la prima sconfitta stagionale, il Cesena si prepara a tornare in campo sabato alle 19:30 al Manuzzi per il derby emiliano-romagnolo contro la Reggiana. Alla vigilia, l’allenatore Michele Mignani ha fatto il punto della situazione.

«Non ho mai pensato che il Cesena fosse imbattibile, ma credo che le prestazioni ci siano state – ha dichiarato –. Domani abbiamo la possibilità di riportare punti alla nostra classifica. Positivi l’esordio di Magni e il ritorno di Olivieri».

Il tecnico è tornato anche sulla gara persa a Frosinone e sulle reti subite da palla inattiva: «Quest’anno abbiamo alternato la marcatura a zona e a uomo a seconda degli uomini in campo. A Frosinone il primo gol è stato un errore della nostra linea difensiva, il secondo è stato un’autorete. Sulle palle inattive bisogna stare sempre concentrati, ma anche noi in certe occasioni le abbiamo sfruttate a nostro favore».

Sulle scelte di formazione, Mignani ha precisato: «Non ho indicazioni dalla società di fare giocare i giovani e quando facciamo la formazione non guardo la carta di identità».

Infine, uno sguardo alla Reggiana: «È una squadra che sa stare bene in campo. Ci vorrà agonismo e la volontà di vincere i duelli. Le motivazioni sono fondamentali. Noi stiamo tutti bene, tranne Bisoli che ha qualche noia muscolare da valutare. Anche se fosse per lui giocherebbe sempre, ma vista la prossima sosta probabilmente non sarà il caso di rischiare».