Bianco: «Con Pagliuca reazione esagerata, ma non accetto offese. Catanzaro squadra organizzata»

L’allenatore del Monza Paolo Bianco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, in programma domani.

Il tecnico ha aperto tornando sull’episodio che lo ha visto protagonista con Pagliuca: «La mia reazione è stata esagerata, ma non accetto offese. Difenderò sempre chiunque, sono stati offesi i miei collaboratori. Cos’ha detto Pagliuca? “Dì a quei mongoloidi di sedersi”. Non lo accetto».

Poi lo sguardo al prossimo avversario: «Il Catanzaro è una squadra organizzata, con giocatori bravi e di prospettiva. L’allenatore è bravissimo, sono imbattuti».

Sulla sua posizione, Bianco ha ammesso: «Ogni giorno mi faccio delle domande su quello che faccio. Mi sento in discussione quotidianamente. Contro l’Empoli meritavamo di più».

Spazio anche al tema motivazionale: «Caprari? Io mando tanti messaggi, non sono felice. Non possiamo permetterci di sbagliare, qui ci vuole cattiveria. Questa squadra deve togliersi delle cose del passato. Io non sono amico dei miei giocatori, devo essere cattivo. Ho la fortuna di avere 18-20 titolari, i cambi li ho fatti per una questione fisica. A Empoli volevo aggressività».

L’allenatore ha parlato anche del suo rapporto con l’ambiente: «La vicinanza è forte e chiara nei miei confronti, ma mi interessa fino a un certo punto. Il mio obiettivo è fare punti, è questa la cosa più importante».

Infine, un passaggio sugli uomini a disposizione: «Keita a Empoli ha fatto vedere grandi cose, spero abbia più minuti possibili dopo qualche allenamento saltato la scorsa settimana. Ora vogliamo i gol. Mota e Pessina non ci saranno, qualcuno è acciaccato. Ciurria ha riportato solo una distorsione».