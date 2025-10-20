Spezia, dietrofront in panchina: resta D’Angelo

Dopo un bruttissimo inizio di campionato, in cui ha collezionato appena 3 punti in 8 giornate, lo Spezia ha voglia di ripartire e di lasciare l’ultimo posto in classifica. Per farlo, i bianconeri erano desiderosi di affidare a Guido Pagliuca la squadra, ma nelle ultime ore c’è stato un clamoroso dietrofront.

Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lo Spezia ha deciso di non cambiare allenatore e di confermare la fiducia a Luca D’Angelo, che ha guidato la seduta di allenamento odierna. Resta da capire quali siano le reali motivazioni per cui Pagliuca non diventerà il nuovo allenatore dei liguri, se si tratti dei noti problemi relativi allo staff o se ci sono altre ragioni.