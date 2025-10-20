Spezia, dietrofront in panchina: resta D’Angelo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Dopo un bruttissimo inizio di campionato, in cui ha collezionato appena 3 punti in 8 giornate, lo Spezia ha voglia di ripartire e di lasciare l’ultimo posto in classifica. Per farlo, i bianconeri erano desiderosi di affidare a Guido Pagliuca la squadra, ma nelle ultime ore c’è stato un clamoroso dietrofront.

Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lo Spezia ha deciso di non cambiare allenatore e di confermare la fiducia a Luca D’Angelo, che ha guidato la seduta di allenamento odierna. Resta da capire quali siano le reali motivazioni per cui Pagliuca non diventerà il nuovo allenatore dei liguri, se si tratti dei noti problemi relativi allo staff o se ci sono altre ragioni.

 

Ultimissime

Spezia, dietrofront in panchina: resta D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Bari, Castrovilli: «Siamo preoccupati, sta mancando l’atteggiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Pasqualin: «Palermo da vorrei ma non posso, occasione sprecata per andare al primo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Salernitana Women, doppietta di Vergari e vittoria sul Palermo: 2-0 al Giannattasio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

Ex Palermo De Rose fuori rosa a Catania: «Con Toscano delusione solo umana, non calcistica»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025