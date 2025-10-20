Bari, Castrovilli: «Siamo preoccupati, sta mancando l’atteggiamento»

Ospite a Radio Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match di sabato perso contro la Reggiana e sull’inizio di campionato della sua squadra il centrocampista dei galletti Gaetano Castrovilli.

«Come si è visto a Reggio, dopo un primo tempo fatto bene dove potevi stare 2-0, ci siamo annullati dopo l’espulsione. La fortuna è che siamo ancora all’inizio, le cose si possono mettere a posto. Noi siamo forti, ma ci stanno mancando alcune cose», ha dichiarato.

Castrovilli si è poi espresso sulle esigenze della piazza: «Questa è una piazza esigente e forse qualcuno lo sta sentando di più degli altri. Sbagliamo anche le cose semplici come i passaggi e per questo dobbiamo ritrovarci. Io ci tengo in una maniera incredibile a questa squadra, sta mancando l’atteggiamento in questo momento»

E sul momento della squadra: «Siamo preoccupati anche noi. È il momento di pensare partita dopo partita, ne abbiamo parlato perché ciascuno di noi deve dare qualcosa in più. Sicuramente dobbiamo migliorare anche la fase difensiva visto il numero di gol presi»