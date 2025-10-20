Palermo C5, vittoria per 5-2 sulla Polisportiva Real Sports

Ottobre 20, 2025

Arriva un altra vittoria per il Palermo C5, che tra le mura amiche del “Pala Don Bosco” si impone per 5-2 contro Polisportiva Real Sport, ritrovando il sorriso dopo la brutta sconfitta contro l’Akragas Futsal. Decisive le doppiette di Torciva e Giannola e la rete di Romano.

Il Palermo C5 parte bene trovando subito il vantaggio con la rete di Torciva su assist di Giannola. I rosanero vanno alla ricerca del raddoppio, ma da un contropiede avversario subiscono la rete del pareggio firmata da Damiani. Al 5′ minuto gli ospiti trovano anche il gol del momentaneo 1-2 con Carrincione.

Nella ripresa i padroni di casa scendono in campo determinati, trovando in rapida successione la rete di Romano e i due gol di Giannola, che portano il risultati sul 4-2. Prima del triplice fischio i rosanero trovano il gol del definitivo 5-2 con la doppietta di Torciva, nuovamente su assist di Giannola-

 

