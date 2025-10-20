Cesena, Klinsmann: «Qui sono felice, sogno la Serie A»

Premiato al Premio Manlio Scopigno e Felice Pulici come miglior portiere della scorsa Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni il portiere del Cesena Jonathan Klinsmann, ampiamente accostato ai rosanero nella scorsa sessione di calciomercato.

«Dopo aver rotto il ghiaccio nel nuovo campionato la squadra ha fatto bene e ottenuto risultati importanti. È questo è un premio che va a tutti noi per quello che abbiamo fatto insieme», ha dichiarato l’estremo difensore.

Alla domanda se il suo sogno è giocare in Serie A, Klinsmann risponde: «Si, certamente si. Come atleta voglio competere al livello più alto possibile per poter migliorare il mio potenziale e vedere fin dove posso arrivare o essere».

Infine un commento sull’attuale club: «In questo momento sono felice al Cesena, sto giocando e penso che per me, in questo momento della mia carriera, sia importante giocare con continuità, raccogliere esperienza e divertirmi con il calcio»