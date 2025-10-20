Settore giovanile e femminile Palermo: prima vittoria per la primavera rosanero, sconfitta esterna per le Women
Fine settimana positivo per il settore giovanile rosanero. Vincono la primavera, Under 17 e Under 15, mentre torna a casa con una sconfitta l’Under 16. Nel femminile sconfitta per il Palermo Women, mentre vincono le Under 19 contro Bagheria.
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Sconfitta esterna per 2-0 contro la Salernitana per il Palermo Women. Le ragazze di mister Pipitone escono sconfitte da un campo ostico ma con la testa già al prossimo match.
PRIMAVERA
Prima vittoria per la primavera rosanero. I ragazzi di mister Del Grosso vincono per 2-0 nel match casalingo contro il Cosenza. Decisive le reti di Di Mitri e Grippa.
UNDER 19 FEMMINILE
Vittoria esterna per l’Under 19 femminile. Nella prima giornata di campionato le rosanero portano via 3 punti dal campo del Bagheria, iniziando bene la stagione. A segno per il Palermo Carapezza, Caravello e Gambino
UNDER 17 MASCHILE
Vittoria per 1-0 nel recupero della quinta giornata contro i pari categoria della Roma per l’Under 17, decide la rete di Platania. Vittoria per 3-2 anche nel match della settima giornata contro la Juve Stabia. A segno per i rosa Sabella, Aurilio e Bertolino.
UNDER 16 MASCHILE
Sconfitta interna per l’Under 16. I rosanero perdono il match casalingo contro i pare categoria dell’Empoli per 3-1, non basta la rete di Corea.
UNDER 15 MASCHILE
Buona vittoria invece per l’Under 15, che batte 3-1 i pari categoria dell’Empoli grazie alla doppietta di Di Simone e al gol di Carmicino.