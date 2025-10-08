Spagna, l’attaccante Rafa Mir imputato per violenza sessuale: rilasciato con misure cautelari

MADRID – Il calciatore spagnolo Rafa Mir, attualmente in forza all’Elche, è stato formalmente imputato in Spagna per violenza sessuale in relazione a fatti avvenuti il 1° settembre 2024, quando l’attaccante militava ancora nel Valencia.

Secondo quanto riportano i principali media iberici, l’episodio sarebbe avvenuto nella sua abitazione. Dopo essere stato fermato e trattenuto in cella, Mir è stato trasferito al Tribunale di Istruzione numero 8 di Llíria, dove è comparso davanti al giudice istruttore.

Il calciatore è stato rilasciato con misure cautelari, ma dovrà testimoniare lunedì prossimo, come disposto dal magistrato che ha ravvisato «indizi concreti, e non semplici sospetti, di due episodi di violenza sessuale» nei confronti di una giovane donna di 21 anni, la presunta vittima.

A Rafa Mir è stato ritirato il passaporto, imposto un divieto di avvicinamento di 500 metri e il divieto di qualsiasi contatto con la denunciante.

Nell’inchiesta risulta coinvolto anche un secondo calciatore, Pablo Jara, accusato di aggressione sessuale e di un reato minore di lesioni nei confronti di un’altra ragazza presente nella casa dell’attaccante.

L’indagine, seguita dai media spagnoli tra cui Rtve, è ora nelle mani della magistratura valenciana, che dovrà chiarire la dinamica dei fatti e accertare le eventuali responsabilità penali dei due giocatori.