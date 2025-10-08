Catania, Pelligra: «Sogno di portare il club in Serie A e in Europa. Questa è casa mia»

Il presidente del Catania, Ross Pelligra, continua a sognare in grande. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il patron rossazzurro ha raccontato la sua visione per il club etneo, parlando non solo di obiettivi sportivi, ma anche di impegno sociale e del profondo legame con le proprie origini.

Il numero uno del Catania si è detto ottimista sull’andamento della stagione e sugli obiettivi futuri: «Sono molto fiducioso, siamo terzi appena dietro a Salernitana e Benevento. Dopo un grande inizio siamo stati penalizzati da qualche infortunio, ma ora stiamo bene e vogliamo tornare al vertice».

L’obiettivo dichiarato è chiaro: riportare il Catania ai massimi livelli del calcio italiano, con un percorso di crescita graduale e sostenibile. «Sogno di portare il Catania in Serie A e nelle coppe europee – ha spiegato Pelligra – ma soprattutto voglio dare ai bambini e alle bambine della città strutture adeguate, che li allontanino dalla strada e li avvicinino al calcio, grande scuola di vita».

Il presidente ha poi ribadito la volontà di rendere il club un punto di riferimento anche sul piano sociale: «Il mio impegno va oltre il campo. Voglio creare spazi e opportunità per i giovani, perché il calcio può essere una guida e un esempio positivo per la comunità».

Nel corso dell’intervista, Pelligra ha ricordato anche il suo legame con la Sicilia e con i colori rossazzurri, un sentimento nato sin dall’infanzia: «Perché ho deciso di investire sul Catania? Da piccolo, anche se da lontano, lo seguivo con i miei nonni siciliani. Mi ha sempre fatto battere il cuore e sudare le mani. Nel 2022, nei giorni del fallimento, mi è bastato vedere alcuni video della squadra e dei tifosi: in un minuto ho presentato l’offerta. Questa è casa mia».

Infine, il presidente ha raccontato il proprio percorso umano e professionale, simbolo di determinazione e sacrificio: «Oggi guido l’azienda di famiglia, ma sono partito dal basso. Ho fatto l’idraulico, l’elettricista, l’ingegnere… ho dodici specializzazioni nell’edilizia. Tutti i miei sogni li realizzo con il lavoro. Non mi fermo finché non li trasformo in realtà».