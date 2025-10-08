Venezia, Emil Bohinen: «Ho scelto questa squadra perché è la più forte della Serie B»

VENEZIA – Prima conferenza stampa in maglia arancioneroverde per Emil Bohinen, nuovo centrocampista del Venezia, che si è presentato ai giornalisti raccontando le sue prime settimane in laguna, il suo percorso di crescita e le ambizioni personali e di squadra.

«Devo fare ancora un paio di step per arrivare al meglio della condizione – ha spiegato Bohinen – ma ogni giorno mi sento meglio. In ogni allenamento provo a migliorare e aspetto l’opportunità di dimostrare che posso entrare stabilmente in squadra».

Il centrocampista norvegese ha poi parlato della forza del gruppo: «Ho scelto di venire qui perché, secondo me, il Venezia è la squadra più forte della Serie B. Sapevo che c’erano altre opportunità, ma conosco bene diversi giocatori e ho avuto fiducia in questa scelta».

Tra le ragioni principali del suo arrivo c’è anche il tecnico Giovanni Stroppa: «Una delle ragioni per cui ho scelto Venezia è proprio l’allenatore. Mi piace molto il suo modo di giocare: vuole tenere il possesso e dominare la partita, ed è un calcio che si adatta perfettamente alle mie caratteristiche».

Reduce dall’esperienza al Frosinone, con cui ha conquistato la salvezza in Serie A, Bohinen ha le idee chiare anche sull’attuale campionato: «La Serie B è molto difficile e la classifica è corta. Ogni partita è complicata, ma noi vogliamo sempre vincere e lottare per salire in Serie A. Ho molta fiducia in questa squadra».

Sul calcio italiano, il centrocampista spiega: «Sia in Serie A che in B serve un’ottima condizione fisica. Se sbagli, vieni punito. Devi lottare in ogni partita, ma le qualità tecniche fanno la differenza: se riesci a competere fisicamente, puoi esprimerle al massimo».

Bohinen ha anche sottolineato quanto si trovi bene nel nuovo gruppo: «Mi sono sentito subito a mio agio. Questo è un gruppo giovane ma con tanto talento, e lo stile di gioco si adatta perfettamente a me. Voglio essere un leader dentro e fuori dal campo, mettendo la mia esperienza al servizio dei compagni. Mi sto impegnando per raggiungere presto la mia forma migliore».

Infine, il centrocampista ha parlato del padre Lars Bohinen, ex calciatore della Premier League e della nazionale norvegese: «Mio papà è stato fondamentale nella mia carriera, soprattutto all’inizio. Ho iniziato come giocatore offensivo, ma con il tempo mi sono spostato a centrocampo. Mi piace gestire il pallone e avere il controllo del gioco. Sicuramente mio padre è stato un punto di riferimento importante».

Alla domanda su quale giocatore lo ispiri di più, Bohinen non ha avuto dubbi: «Frank Lampard».