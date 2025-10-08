Palermo, ripresa la preparazione a Torretta in vista del big match con il Modena
È ripresa questo pomeriggio al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo, che ha iniziato la settimana di allenamenti in vista del big match contro il Modena, in programma domenica 19 ottobre al Renzo Barbera.
La seduta, diretta dall’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo, ha visto i rosanero impegnati in una prima fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione dedicata al possesso palla e da un lavoro aerobico finalizzato al recupero del ritmo partita dopo la sosta.
Il gruppo tornerà in campo nei prossimi giorni per proseguire la preparazione verso una delle sfide più attese della stagione, che metterà di fronte due delle migliori difese del campionato.