Palermo FC presente a Roma alla General Assembly dell’European Football Clubs

Il Palermo FC è presente a Roma alla General Assembly dell’European Football Clubs (EFC), l’importante appuntamento che riunisce oltre 800 società calcistiche provenienti da tutta Europa. Un evento di rilievo internazionale che offre un’occasione unica di confronto e condivisione di esperienze sul futuro del calcio.



Come comunicato dal club rosanero, nella giornata odierna hanno preso parte ai lavori il presidente Dario Mirri, l’amministratore delegato Giovanni Gardini, il direttore operativo Francesco Barresi e l’allenatore Filippo Inzaghi. La tre giorni di incontri è iniziata ieri e proseguirà fino al termine della settimana nella capitale.

La partecipazione del Palermo FC all’assemblea conferma la volontà della società di essere parte attiva nel dialogo internazionale tra club europei. Entrato ufficialmente a far parte del network EFC nel 2023, il Palermo continua a distinguersi per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, contribuendo alla crescita del movimento calcistico continentale.

Un ulteriore passo, sottolinea la dirigenza, nel percorso di consolidamento e sviluppo del club, sempre più protagonista dentro e fuori dal campo, nel segno della sostenibilità e della modernità gestionale.