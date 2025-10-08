Guadagnini: «In B abbiamo città come Palermo, Genova e Venezia: il nostro calcio promuove la bellezza dell’Italia»

Il direttore Media, Comunicazione, Commerciale e Marketing della Lega B, Fabio Guadagnini, ha parlato in esclusiva a Pianeta Serie B dei progetti futuri del campionato cadetto e del valore del legame con i territori.

«La valorizzazione del territorio tramite campagne social è un progetto in collaborazione con il Ministero del Turismo, ci crediamo molto» – ha spiegato Guadagnini – «Ci permette di avere un ruolo a livello internazionale e di trasmettere la bellezza dell’Italia: abbiamo città come Palermo, Genova e Venezia nel nostro campionato, ma anche le Cinque Terre, il marmo di Carrara, le Dolomiti. Lo sport deve avere anche un valore di diplomazia e promuovere la bellezza dell’Italia tutta, abbiamo bellezze inestimabili ovunque».