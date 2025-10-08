Cesena, Francesconi: «Palermo e Venezia hanno qualcosa in più, ma noi siamo forti»

Durante la sosta per le Nazionali, Matteo Francesconi, centrocampista e pedina fondamentale del Cesena, ha analizzato il momento della squadra e gli obiettivi futuri, parlando ai microfoni di Tutto Cesena.

«Contro la Reggiana meritavamo almeno un pari»

Il giocatore bianconero è tornato sulla recente sconfitta con la Reggiana: «Contro la Reggiana meritavamo almeno un pari. In diversi frangenti siamo stati troppo poco cinici, non sufficientemente cattivi».

Un’autocritica che però lascia trasparire fiducia nel gruppo: «Dobbiamo migliorare su più fronti, non solo in attacco. Il potenziale di questa squadra è elevato, ma serve un po’ più di malizia nei momenti più delicati».

«Shpendi tornerà presto al gol»

Francesconi ha poi parlato del compagno Cristian Shpendi, a secco da qualche giornata: «Cristian vive per il gol. È chiaro che vorrebbe poter fare di più per il suo Cesena, ma lo vedo sereno, non in panico. Sono certo che molto presto tornerà a gonfiare le reti avversarie e a segnare gol importanti».

«La voglia di riscatto è alle stelle»

Sulla seconda sosta del campionato, il centrocampista ha spiegato: «Questa pausa ci permetterà di ricaricare le pile e di sistemare qualche problemino. Personalmente però avrei preferito giocare subito: la voglia di riscattare gli ultimi due ko è alle stelle».

E sulla prossima sfida contro lo Spezia: «In campo bisogna andare sempre per vincere, senza fare troppi calcoli. Sennò poi finisce male».

«Siamo forti, possiamo tornare ai play-off»

Guardando alla classifica e agli obiettivi stagionali, Francesconi mantiene alta l’ambizione: «Siamo partiti a fari spenti, senza grosse aspettative. Poi la nostra ottima partenza ha cambiato un po’ le carte in tavola, rendendoci più consapevoli della nostra forza. Certo, siamo reduci da due battute d’arresto pesanti, ma secondo me siamo forti. Possiamo centrare, come la scorsa stagione, il traguardo dei play-off. Io ci credo».

«Palermo e Venezia le più attrezzate per la Serie A»

L’ex Padova ha indicato le sue favorite per la promozione: «Palermo e Venezia hanno sicuramente qualcosa in più di tutte le altre pretendenti al grande salto: punto su di loro. Anche se pure il Modena potrebbe giocarsi le sue chance sino alla fine».

«Mignani valuta sempre per il bene della squadra»

Infine, Francesconi ha voluto chiarire un tema spesso discusso: l’utilizzo dei giovani da parte del tecnico Michele Mignani. «Replico dicendo che questa cosa non è vera. Il mister fa sempre le sue scelte per il bene della squadra, senza guardare troppo alla carta d’identità dei giocatori. Se un giovane è forte e merita di giocare, gioca. Altrimenti sta fuori».