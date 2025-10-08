Pohjanpalo: «Palermo è speciale, e insieme possiamo sognare in grande»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2025

L’attaccante finlandese del Palermo, Joel Pohjanpalo, ha parlato ai microfoni di Destination Calcio, raccontando il suo grande inizio di stagione, l’amore per la città e i sogni di promozione con i rosanero.

Sul fronte internazionale, Pohjanpalo resta uno dei punti fermi della nazionale finlandese. «Dopo l’Europeo del 2020, vogliamo fare la storia e qualificarci per la Coppa del Mondo. Il girone è difficile, ma tutto è possibile. Abbiamo tre partite decisive, e sognare non costa nulla».

Ricorda con orgoglio la sua prima rete in nazionale: «Segnare il gol che ha dato alla Finlandia la prima vittoria nella sua storia all’Europeo è stato incredibile. Tutto il paese ha vissuto quel momento come un sogno collettivo. Per me è qualcosa che porterò sempre nel cuore».

“Il mio percorso? Faticoso, ma pieno di gratitudine”

Ripercorrendo la carriera, Joel non nasconde i momenti difficili: «Ho avuto un grave infortunio che mi ha tenuto lontano dal campo per più di 580 giorni. In quei momenti devi solo credere e avere le persone giuste accanto. Ho raccontato tutto nel mio libro, pubblicato in Finlandia. È stato un percorso duro, ma oggi posso dire che ne è valsa la pena».

Conclude con un messaggio di fiducia e orgoglio: «Sono felice di essere qui, di indossare questa maglia e di condividere ogni vittoria con i tifosi. Palermo è speciale, e insieme possiamo sognare in grande».

