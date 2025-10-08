Pohjanpalo: «Palermo è speciale, e insieme possiamo sognare in grande»

L’attaccante finlandese del Palermo, Joel Pohjanpalo, ha parlato ai microfoni di Destination Calcio, raccontando il suo grande inizio di stagione, l’amore per la città e i sogni di promozione con i rosanero.

Sul fronte internazionale, Pohjanpalo resta uno dei punti fermi della nazionale finlandese. «Dopo l’Europeo del 2020, vogliamo fare la storia e qualificarci per la Coppa del Mondo. Il girone è difficile, ma tutto è possibile. Abbiamo tre partite decisive, e sognare non costa nulla».

Ricorda con orgoglio la sua prima rete in nazionale: «Segnare il gol che ha dato alla Finlandia la prima vittoria nella sua storia all’Europeo è stato incredibile. Tutto il paese ha vissuto quel momento come un sogno collettivo. Per me è qualcosa che porterò sempre nel cuore».

“Il mio percorso? Faticoso, ma pieno di gratitudine”

Ripercorrendo la carriera, Joel non nasconde i momenti difficili: «Ho avuto un grave infortunio che mi ha tenuto lontano dal campo per più di 580 giorni. In quei momenti devi solo credere e avere le persone giuste accanto. Ho raccontato tutto nel mio libro, pubblicato in Finlandia. È stato un percorso duro, ma oggi posso dire che ne è valsa la pena».

Conclude con un messaggio di fiducia e orgoglio: «Sono felice di essere qui, di indossare questa maglia e di condividere ogni vittoria con i tifosi. Palermo è speciale, e insieme possiamo sognare in grande».