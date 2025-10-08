Palermo, Pohjanpalo: «Manchester City al Barbera? Un sogno che ci ha dato energia»

L’attaccante finlandese del Palermo, Joel Pohjanpalo, ha parlato ai microfoni di Destination Calcio, raccontando il suo grande inizio di stagione, l’amore per la città e i sogni di promozione con i rosanero.

Tra i momenti più speciali dell’estate rosanero c’è stata l’amichevole contro il Manchester City. «Giocare contro una squadra del genere, davanti ai nostri tifosi, è stato incredibile. Ci ha dato entusiasmo e fiducia per l’inizio del campionato. È stata un’esperienza da ricordare, vedere uno dei club più grandi del mondo qui a Palermo».

“Palermo è unica. Amo il ritmo della vita e la passione della gente”

Parlando della sua nuova casa, Joel mostra un sorriso sincero: «Palermo è un posto unico. La città è viva, colorata, piena di energia. In Finlandia la vita è più tranquilla, più silenziosa. Qui ogni giorno è diverso, un po’ caotico ma bellissimo. Le persone ti fermano per strada, ti chiedono una foto, ti fanno sentire parte della loro famiglia. Anche se ho giocato in stadi più grandi, l’atmosfera del Barbera è qualcosa che non avevo mai vissuto».

“La granita al pistacchio è la mia preferita!”

C’è spazio anche per qualche curiosità: «Adoro la granita al pistacchio e cioccolato, con la panna in mezzo. È incredibile! E quando posso, mi piace passeggiare per il centro con mia moglie e mia figlia, bere un caffè, salutare la gente. I palermitani sono calorosi, ti accolgono come uno di loro».