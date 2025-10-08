Palermo, Pohjanpalo: «Inzaghi un grande, ci fa crescere come squadra»

L’attaccante finlandese del Palermo, Joel Pohjanpalo, ha parlato ai microfoni di Destination Calcio, raccontando il suo grande inizio di stagione, l’amore per la città e i sogni di promozione con i rosanero.

Il centravanti ha ricordato la recente vittoria a Bolzano contro il Südtirol: «È stata una partita speciale, un lungo viaggio ma sembrava di giocare in casa. C’erano tantissimi tifosi del Palermo, forse più dei loro. Quel supporto ti dà un’energia in più».

“L’ambizione è alta, ma serve lavoro ogni giorno”

Sul clima che si respira in città, Joel non ha dubbi: «Si sente una nuova energia ovunque. I tifosi hanno grandi aspettative, e noi lo percepiamo. L’inizio è buono, ma è facile perdere il momento: serve lavorare giorno dopo giorno, partita dopo partita. A marzo vedremo dove saremo. Tutti, però, abbiamo in mente un sogno: riportare Palermo in Serie A».

“Miccoli è una leggenda, Dybala un fuoriclasse”

Durante l’intervista, il giornalista lo ha coinvolto in un gioco: scegliere tra le leggende del Palermo. «Tra Abel Hernández e Caracciolo scelgo Hernández, tra lui e Gilardino dico Gilardino. Poi tra Gilardino e Amauri ancora Gila, ma quando parli di Dybala… lui è speciale. Ha una qualità unica, rende migliori i compagni. Però se devo dire il più grande di tutti, scelgo Miccoli: è una leggenda di questo club, il numero uno della storia rosanero».

“Inzaghi? Un grande, ci fa crescere come squadra”

Sul nuovo tecnico Filippo Inzaghi, Pohjanpalo è entusiasta: «Ha avuto una carriera incredibile, sa cosa serve per vincere. In allenamento dà tanti consigli, ma lascia anche libertà ai giocatori. È una persona eccezionale e un grande professionista. Tutti noi siamo felici di averlo qui».