Pohjanpalo: «Grande inizio, ma non basta. Palermo merita la A»
L’attaccante finlandese del Palermo, Joel Pohjanpalo, ha parlato ai microfoni di Destination Calcio, raccontando il suo grande inizio di stagione, l’amore per la città e i sogni di promozione con i rosanero.
“Un ottimo inizio, ma voglio continuare su questa strada”
«È stato un grande avvio, per me e per la squadra», racconta Pohjanpalo, autore di tre gol nelle prime tre giornate. «Quando sono arrivato in Italia ho sempre cercato di dare tutto per la squadra, ma questo è probabilmente il mio miglior inizio da quando gioco qui. Spero di continuare così, segnare tanto e portare molte vittorie a Palermo. Alla fine non sai mai dove puoi arrivare, ma il nostro obiettivo è essere il più in alto possibile».
Il centravanti finlandese ha poi ricordato la recente vittoria a Bolzano contro il Südtirol: «È stata una partita speciale, un lungo viaggio ma sembrava di giocare in casa. C’erano tantissimi tifosi del Palermo, forse più dei loro. Quel supporto ti dà un’energia in più».
“L’ambizione è alta, ma serve lavoro ogni giorno”
Sul clima che si respira in città, Joel non ha dubbi: «Si sente una nuova energia ovunque. I tifosi hanno grandi aspettative, e noi lo percepiamo. L’inizio è buono, ma è facile perdere il momento: serve lavorare giorno dopo giorno, partita dopo partita. A marzo vedremo dove saremo. Tutti, però, abbiamo in mente un sogno: riportare Palermo in Serie A».