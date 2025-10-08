DYBALA IN SERIE A: firma improvvisa | Lo ha convinto l’agente a cambiare, ora lo stipendio è da “big”

Dybala sempre più protagonista con la Roma.

Da quando Paulo Dybala è arrivato alla Roma nell’estate del 2022, il suo impatto sulla Serie A è stato immediato e profondo. L’argentino ha portato qualità, fantasia e leadership a una squadra che cercava un giocatore in grado di accendere la manovra offensiva. Il suo talento tecnico e la capacità di decidere le partite con una giocata hanno reso la Roma più imprevedibile e competitiva, elevando anche il livello del campionato.

Nel contesto della Serie A, Dybala rappresenta una delle ultime grandi stelle in grado di coniugare classe e continuità. Ogni suo tocco è diventato un evento per i tifosi, e la sua presenza ha contribuito ad aumentare l’attenzione mediatica internazionale sul calcio italiano. La sua esperienza con la Juventus gli ha permesso di affrontare con maturità le pressioni di un ambiente esigente come quello romanista, diventando rapidamente un punto di riferimento anche fuori dal campo.

Alla Roma, Dybala ha trovato un ruolo centrale e una tifoseria che lo ha accolto come un idolo. Le sue giocate hanno spesso deciso partite cruciali, e il suo legame con compagni come Lukaku e Pellegrini ha rafforzato la coesione offensiva della squadra.

Nonostante qualche problema fisico, l’argentino resta il simbolo del progetto giallorosso: un campione capace di coniugare spettacolo e concretezza, incarnando la speranza dei tifosi di riportare la Roma stabilmente tra le grandi del calcio italiano ed europeo.

Dybala resta a Trigoria

Niente convocazione in Nazionale per Paulo Dybala, che potrà sfruttare la sosta per lavorare a fondo sotto la guida di Gasperini. L’allenatore, dopo la gara del Franchi, ha ribadito come l’argentino resti “il giocatore con più qualità nella rosa”.

L’esperimento da falso nove è stato solo una soluzione d’emergenza, ma servirà a studiare nuove varianti tattiche in vista dei prossimi impegni.

Verso l’Inter e rinnovo in vista

Dalla ripresa degli allenamenti fino alla sfida contro l’Inter del 18 ottobre, Gasperini avrà modo di lavorare con Dybala, Soulé e Pellegrini, testando più opzioni sulla trequarti grazie anche all’inserimento di Bailey. Se Soulé appare già in piena forma, per l’ex Juve e per Pellegrini servirà ritrovare brillantezza.

Intanto, la Roma è pronta ad avviare i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: Dybala vuole restare nella Capitale e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di chiudere la carriera in giallorosso. L’arrivo a Roma dell’agente Carlos Novel, atteso entro fine mese, darà il via alle trattative.