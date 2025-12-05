Sorteggi Mondiali 2026: l’Italia potrebbe finire nel Girone B, le possibili avversarie

Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2026, la prima edizione a 48 squadre. L’Italia non è ancora certa della qualificazione e dovrà passare dai playoff europei A, che la vedranno affrontare il percorso con Italia-Irlanda del Nord / Galles-Bosnia. Solo la vincente del mini-torneo staccherà il biglietto per la Coppa del Mondo.

Nonostante l’incertezza, gli Azzurri conoscono già il loro destino in caso di successo: la vincente dei playoff europei A finirà infatti nel Gruppo B, insieme a:

Canada

X (Italia, Galles, Irlanda del Nord o Bosnia)

Svizzera

Qatar

Qualora l’Italia dovesse qualificarsi la gara inaugurale per gli azzurri sarebbe venerdì 12 Giugno contro il Canada.

Un girone impegnativo ma alla portata, che metterebbe subito l’Italia davanti a sfide di grande intensità e a incroci tecnici molto diversi tra loro. La qualificazione diventa quindi ancora più preziosa: superare i playoff significherebbe conquistare un posto al Mondiale e assicurarsi un palcoscenico di primissimo livello. Ora il conto alla rovescia è già iniziato: tutto passerà dagli spareggi di marzo, dove gli Azzurri si giocheranno una parte fondamentale del loro futuro.

Il Regolamento

L’edizione 2026 della Coppa del Mondo segnerà una svolta storica: per la prima volta le nazionali partecipanti saranno 48, suddivise in 12 gironi da quattro squadre. L’allargamento del format porta a un totale di 104 partite, un record per la competizione.

Il nuovo format: arrivano i sedicesimi di finale

A qualificarsi alla fase a eliminazione diretta saranno:

le prime due classificate di ogni girone;

le otto migliori terze, che andranno a completare il tabellone dei sedicesimi di finale.

Il torneo prenderà il via l’11 giugno 2026 con la partita inaugurale all’Azteca di Città del Messico, mentre la finale si giocherà il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.

Sorteggio dei gironi: procedure e protagonisti

Il sorteggio ufficiale si tiene al Kennedy Center di Washington DC, alla presenza di figure istituzionali come il Primo Ministro canadese Mark Carney, la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump.

Sono già 42 le squadre qualificate, mentre le ultime sei arriveranno dagli spareggi di marzo, tra cui l’Italia di Gennaro Gattuso, impegnata nel percorso dei playoff europei.

Fasce e vincoli: come funziona il sorteggio

Canada, Messico e Stati Uniti, in qualità di Paesi ospitanti, occupano automaticamente le posizioni A1, B1 e D1.

Le altre squadre della Fascia 1 saranno assegnate alla posizione 1 del proprio gruppo.

Per garantire equilibrio nella competizione, le nazionali con il ranking FIFA più alto (Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra) seguiranno percorsi opposti, evitando incroci prematuri fino alla finale.

Nessun gruppo potrà includere più di una squadra della stessa confederazione, con l’unica eccezione dell’UEFA che, avendo 16 partecipanti, potrà avere fino a due rappresentanti per gruppo.

Sono inoltre previsti vincoli specifici per le due squadre che arriveranno dai Play-Off FIFA, in modo da mantenere la coerenza geografica nella distribuzione delle nazionali.

Chi può arrivare dai play-off? Ecco i sei gironi

– Playoff europei A: Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia

– Playoff europei B: Ucraina-Svezia/Polonia-Albania

– Playoff europei C: Turchia-Tomania/Slovacchia-Kosovo

– Playoff europei D: Danimarca-Macedonia del Nord/Repubblica Ceca-Irlanda

– Playoff FIFA 1: Nuova Caledonia-Giamaica/Repubblica Democratica del Congo

– Playoff FIFA 2: Bolivia-Suriname/Iraq