Sorteggi Mondiali 2026: tutti i gironi completi

Il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 ha finalmente delineato il quadro completo della fase finale della prima Coppa del Mondo a 48 squadre. Al Kennedy Center di Washington DC sono stati estratti i dodici gruppi che daranno il via al nuovo format con sedicesimi di finale e 104 partite complessive.

Canada, Messico e Stati Uniti, Paesi ospitanti, hanno trovato le proprie avversarie nei gruppi A, B e D, mentre le altre nazionali sono state distribuite rispettando criteri di ranking e vincoli di confederazione. Grande attesa anche per le squadre provenienti dai playoff, ora ufficialmente inserite nei rispettivi gironi.

Dai sorteggi è stata già decretata quella che sarà l’incontro che aprirà la competizione: giovedì 11 giugno la gara inaugurale sarà Messico-Sud Africa. L’Italia superando i playoff potrebbe rientrare nel gruppo B.

Ecco tutti i gruppi del Mondiale 2026 appena sorteggiati:

Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Winner Playoff D (Danimarca-Macedonia del Nord/Repubblica Ceca-Irlanda)

Gruppo B: Canada, Winner Playoff A (Italia, Galles, Irlanda del Nordo, Bosnia), Svizzera, Qatar

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Gruppo D: Usa, Paraguay, Australia, Curacao

Gruppo E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador.

Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, una tra Ucraina/Svezia/Polonia/Albania

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Arabia Saudita, Uruguay, Capo Verde

Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, una tra Bolivia, Suriname e Iraq

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania.

Gruppo K:Portogallo, Uzbekistan. Colombia, una tra Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)

Gruppo L: Inghilterra, Croazia. Panama, Ghana

Il Regolamento

L’edizione 2026 della Coppa del Mondo segnerà una svolta storica: per la prima volta le nazionali partecipanti saranno 48, suddivise in 12 gironi da quattro squadre. L’allargamento del format porta a un totale di 104 partite, un record per la competizione.

Il nuovo format: arrivano i sedicesimi di finale

A qualificarsi alla fase a eliminazione diretta saranno:

le prime due classificate di ogni girone;

le otto migliori terze, che andranno a completare il tabellone dei sedicesimi di finale.

Il torneo prenderà il via l’11 giugno 2026 con la partita inaugurale all’Azteca di Città del Messico, mentre la finale si giocherà il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.

Sorteggio dei gironi: procedure e protagonisti

Il sorteggio ufficiale si tiene al Kennedy Center di Washington DC, alla presenza di figure istituzionali come il Primo Ministro canadese Mark Carney, la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump.

Sono già 42 le squadre qualificate, mentre le ultime sei arriveranno dagli spareggi di marzo, tra cui l’Italia di Gennaro Gattuso, impegnata nel percorso dei playoff europei.

Fasce e vincoli: come funziona il sorteggio

Canada, Messico e Stati Uniti, in qualità di Paesi ospitanti, occupano automaticamente le posizioni A1, B1 e D1.

Le altre squadre della Fascia 1 saranno assegnate alla posizione 1 del proprio gruppo.

Per garantire equilibrio nella competizione, le nazionali con il ranking FIFA più alto (Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra) seguiranno percorsi opposti, evitando incroci prematuri fino alla finale.

Nessun gruppo potrà includere più di una squadra della stessa confederazione, con l’unica eccezione dell’UEFA che, avendo 16 partecipanti, potrà avere fino a due rappresentanti per gruppo.

Sono inoltre previsti vincoli specifici per le due squadre che arriveranno dai Play-Off FIFA, in modo da mantenere la coerenza geografica nella distribuzione delle nazionali.

Le fasce del sorteggio

Fascia 1: Canada, Messico, Usa, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania

Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia

Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica

Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia), Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania), Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo) e Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda), Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo) e Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

Chi può arrivare dai play-off? Ecco i sei gironi

– Playoff europei A: Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia

– Playoff europei B: Ucraina-Svezia/Polonia-Albania

– Playoff europei C: Turchia-Tomania/Slovacchia-Kosovo

– Playoff europei D: Danimarca-Macedonia del Nord/Repubblica Ceca-Irlanda

– Playoff FIFA 1: Nuova Caledonia-Giamaica/Repubblica Democratica del Congo

– Playoff FIFA 2: Bolivia-Suriname/Iraq