Pescara, Corbo non ci sta: «Sconfitta immeritata col Padova. A Bari serve fare risultato»

Il difensore del Pescara, Gabriele Corbo, ha commentato con amarezza la sconfitta casalinga rimediata contro il Padova, un KO che il centrale biancazzurro ritiene ingiusto alla luce della prestazione offerta dalla squadra.

Intervistato da tuttopescaracalcio.com, Corbo ha evidenziato come il Delfino avesse creato diverse occasioni:

«Contro il Padova non meritavamo di perdere: la prestazione c’è stata e abbiamo creato molto. È una sconfitta che lascia rabbia, ma dobbiamo trasformare questo sentimento in energia positiva».

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, la delicata trasferta di Bari, dove il Pescara non può permettersi passi falsi: «Ora dobbiamo fare risultato, non possiamo tornare a casa a mani vuote. Gli alti e bassi ci hanno penalizzato, ma sono sicuro che ne usciremo. Il gruppo è compatto, remiamo tutti nella stessa direzione».