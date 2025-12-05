Padova, Fusi: «La vittoria di Pescara ci serviva»

Pietro Fusi, centrocampista del Padova, ha parlato durante l’inaugurazione del Temporary Store biancoscudato, soffermandosi sul momento della squadra e sulle sensazioni personali. «Qualche gadget sotto l’albero ci scappa ogni Natale, ma spero soprattutto di portare qualcosa sul campo: un regalo emotivo, non fisico», ha esordito il giocatore.

Il rapporto con la piazza resta fortissimo: «Il supporto dei tifosi è stupendo. Lo sentiamo in campo e anche in eventi come questo. È bello conoscere la persona dietro al tifoso e viceversa». Sorridendo, ha aggiunto: «Per ora mi hanno chiesto solo di fare qualche gelato!».

Sul momento della squadra, Fusi ha evidenziato la reazione mostrata nella vittoria contro il Pescara: «Ne abbiamo parlato tra noi. Dobbiamo aiutarci di più a livello di spirito e cuore. Questa vittoria era ciò che serviva, sono contento per me e per i miei compagni». Parole speciali anche per Carlo Faedo: «Ha festeggiato la laurea e il gol. Si merita tutto, è una persona genuina. Tantissimo di cappello: è la sua seconda laurea».

Fusi sente che il primo gol in Serie B può arrivare presto: «Lo sento, sì. Dobbiamo andare al massimo di ritmo e intensità: solo così possiamo sfidare tutti. Se abbassiamo il ritmo non siamo il Padova combattivo dell’anno scorso. Dobbiamo andare oltre il limite».

Guardando al match contro il Cesena, il centrocampista parla di determinazione: «C’è voglia di rivalsa. Saremo pronti a provare a portare punti in casa». Nessun focus su singole individualità: «Per ora pensiamo a noi stessi. Da domani studieremo gli avversari».

Chiusura con un elogio al Papu Gómez: «Non abbiamo fatto riunioni, abbiamo parlato tra noi. Lui dà supporto ed esperienza, si fa sentire e ci aiuta a crescere molto».