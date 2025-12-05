Castori sprona il Südtirol: «Ogni errore ci costa caro, ma la squadra può rialzarsi»

Alla vigilia della difficilissima trasferta di Monza, il tecnico del Südtirol Fabrizio Castori ha analizzato il momento della squadra, reduce dalla delusione contro l’Avellino ma determinata a rialzarsi subito. «La delusione è stata smaltita attraverso il lavoro. La prestazione c’è stata, ma alcune sbavature ci hanno penalizzato. Dobbiamo essere autocritici», ha spiegato l’allenatore, concentrato sui dettagli che continuano a fare la differenza.

Sulla sfida contro una delle squadre più attrezzate della categoria, Castori non si nasconde ma rilancia: «Il Monza è forte e corre molto, ma noi abbiamo la nostra identità. Possiamo fare risultato anche lì, purché eleviamo al massimo le nostre caratteristiche. Non partiamo mai battuti».

Buone notizie sul fronte infermeria: Italeng è recuperato, mentre Pietrangeli, in miglioramento, potrebbe tornare a disposizione già da lunedì. Nessuna indicazione sulla formazione: «Con i cinque cambi non esistono più undici titolari fissi. Tutti devono essere pronti».

Castori ha poi ribadito l’importanza della concentrazione: «Paghiamo ogni minimo errore, e questo non può essere attribuito alla sfortuna. Se l’errore si ripete, è un limite. Serve più attenzione, soprattutto quando difendiamo alti».

Sul piano mentale, il tecnico invita la squadra a reagire: «Gli episodi negativi non devono condizionare la gara. Ogni partita ricomincia da 0-0, bisogna avere freddezza». Nonostante gli imprevisti della stagione, Castori resta fiducioso: «Il valore del gruppo c’è, il campionato è lungo. Servono lucidità, lavoro e continuità».